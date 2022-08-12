Капремонт в поликлинике Советского района Курской области завершат к концу года

На ремонт выделено около 80 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Во взрослой поликлинике Советского района Курской области продолжается капитальный ремонт. В областной администрации сообщаю, ремонтные работы здесь не проводили почти 50 лет.

Ремонт делают по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели из федерального бюджета было выделено около 80 миллионов рублей. Заменят водопровод, канализацию, сантехнику, систему отопления и электропроводки. Завершить ремонт планируют к концу года.

Уже практически завершены штукатурные работы, меняют электропроводку, установлены окна, на финальном этапе обновление кровли и ремонт фасада. Будет установлен новый лифт за 3,7 миллионов рублей.

После ремонта здесь оборудуют более 30 кабинетов врачей, клиническую лабораторию, рентген-кабинет, отдельные кабинеты компьютерной маммографии, УЗИ и функциональной диагностики. Появятся новая мебель, кондиционеры и лифт. Кроме того, ЦРБ получит современное оборудование – цифровые маммограф и флюорограф, а также стоматологическое кресло.

Обновленное здание поликлиники станет комфортнее и для маломобильных граждан: там появятся пандус и отдельный санузел для этой категории пациентов.