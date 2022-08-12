Курские «Русичи» усилились 3-кратным обладателем Кубка России

Александр Винник. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Чемпион Суперлиги-1, трехкратный обладатель Кубка России Александр Винник стал новым игроком курского баскетбольного клуба «Русичи». В Суперлиге-1 сезона-2020/21 центровой принял участие в 39 матчах, в которых его средняя статистика составила: 6,2 очка, 4,2 подбора, 0,5 передачи, 0,5 перехвата.

- Я очень рад стать курянином, - обратился к болельщикам «Русичей» Александр Винник. - Решающим фактором при принятии решения, наверное, стало желание играть, приносить пользу команде, получать кайф от игры и от того, что ты делаешь для этого. После разговора с тренером понял, что в Курске все это смогу реализовать. Думаю, нам надо вместе выкладываться каждый день, тогда и результат не заставит себя ждать. Суперлига - это хороший турнир, в котором чаще всего все игры очень интересные. Поэтому жду с нетерпением наши домашние игры и полные трибуны. До встречи!