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Общество11 августа 2022 13:36

В 2022 году в Курске снесли тысячу аварийных деревьев

На Карла Маркса уберут больные березы и лиственницы
Кристина ГОРБАТЕНКО
Всего в городе насчитывают порядка четырех с половиной тысяч аварийных деревьев

Всего в городе насчитывают порядка четырех с половиной тысяч аварийных деревьев

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С начала 2022 года в Курске уже снесли тысячу больных и аварийных деревьев. Всего в городе их насчитывают порядка четырех с половиной тысяч. Комитет городского хозяйства выдал разрешение на снос еще полутора тысяч больных и аварийных деревьев, об этом сообщил мэр Игорь Куцак.

Сейчас проводят работы по спилу и обрезке таких деревьев на улице Карла Маркса. Там снесут больные и сухие березы и лиственницы. А на участке улицы Горького от Красной площади до улицы Можаевской, который 4 сентября временно станет пешеходным, аварийные деревья уже спилены.

К концу недели работы по спилу деревьев начнут в Железнодорожном округе.