Курянка ранила своего знакомого ножом

Между мужчиной и женщиной произошла ссора Фото: Архив "КП"

Следственным отделом по Центральному административному округу Курска СУ СК РФ по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней женщины, подозреваемой в покушении на убийство.

Как сообщают в региональном СУ СК, днем 8 августа курянка была в квартире многоквартирного дома на улице Бойцов 9-ой дивизии. Из-за личной неприязни у нее произошел конфликт с ранее знакомым мужчиной. В ходе ссоры женщина ударила знакомого один раз ножом в грудь.

К счастью, мужчина выжил. Его своевременно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.