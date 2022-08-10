Баскетболист Дмитрий Дойников вернулся в Курск

Дмитрий Дойников. Фото с сайта БК "Русичи".

Курский баскетбольный клуб «Русичи» подписал контракт с Дмитрием Дойниковым. В первой половине прошлого сезона он являлся одним из лидеров команды, но после Нового года решил пойти на повышение и перебрался в Суперлигу-1, где в составе «Университета-Югры» провел остаток сезона. После выхода «Русичей» в новую лигу Дмитрий решил снова вернуться в Курск. В составе команды он провел 24 игры и был лидером по количеству забитых очков – 23,2 и количеству подборов – 9,3.

- Первая половина прошлого сезона, которую я провёл в Курске, стала без преувеличения одной из самых значимых глав в моей карьере, - вспоминает уроженец Козьмодемьянска. - После пропущенного из-за травмы сезона я получил шанс снова заниматься любимым делом, за что я очень благодарен руководству и тренерскому штабу. Я попал в коллектив, в котором смог раскрыться, поймать свой игровой ритм.

Да, так сложилось, что по ходу сезона я покинул Курск. Это было очень непростое решение для меня, но, уезжая, мне удалось сохранить хорошие отношения с тренером и руководством клуба. Мы сошлись во мнении, что было бы здорово снова поработать вместе. Решающим фактором при принятии решения в пользу «Русичей» стало именно то время, которое я здесь провел. Те эмоции и знакомства, которые получил. Узнав о предложении вернуться в Курск, долго не думал и очень рад, что я снова здесь. Прекрасно понимаю свой фронт работ и всю ответственность. Клуб сделал шаг вперёд. Новая лига - новые цели, но тем интереснее будет предстоящий сезон. Предсезонную подготовку я начинаю с прекрасным настроением. Рад встрече с друзьями. Мы все отдохнули и готовы к работе.

В Суперлиге-1 сезона-2021/22 Дмитрий принял участие в 13 матчах, в которых его средняя статистика составила: 9,2 очка, 3,3 подбора, 1,2 передачи, 0,6 перехвата.