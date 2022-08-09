До открытия нового театрального сезона осталось совсем немного Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 14 по 18 сентября в курском драмтеатре пройдут гастроли Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. Зрители увидят пять постановок.

14 и 18 сентября артисты представят комедию-водевиль «Ханума», 15 сентября – драму «Дикое счастье», 16 сентября – сказку для взрослых «Дуры мы, дуры», а 17 сентября состоится спектакль «Головлевы. Маменька». Для детей днем 17 и 18 сентября покажут сказку Самуила Маршака «Кошкин дом».

Билеты уже можно приобрести в кассе драматического театра.