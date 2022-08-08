В Курске установили двухметровую фигуру соловья

Фигуру поставили ко Дню города
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Накануне Дня города в областном центре установили фигуру соловья. Об этом сообщили в администрации региона.
Символ Курского края 8 августа появился на площади Добролюбова. Высота птицы более двух метров. Вес конструкции достигает 200 килограмм.
Ранее КП сообщала, что Этно-фестиваль «Ключи города» пройдет 3-4 сентября в Курске на территории Детинца.
Богатство самобытного Курского региона будет представлено через разные виды искусства. Жителей города и области ждет насыщенная программа, которая развернется на девяти площадках:
1. «Этносфера» – главная музыкальная площадка, где выступят творческие коллективы домов культуры Курской области, Курской государственной филармонии, а так же приглашенные гости;
2. «Одежа» – площадка авторской этнической моды, курского костюма;
3.«Танцы на Земле» – представлены бытовые танцы Курской губернии, в частности, знаменитая «Тимоня»;
4. «Дедовы игры» – площадка с русскими народными играми и забавами;
5. «Город мастеров» – выставка-ярмарка работ и мастер-классов умельцев декоративно-прикладного творчества;
6. «Свирельная» – площадка для игры на традиционных, курских музыкальных инструментах;
7. «Бобравские сказки» – для детей мастерами художественного слова будут рассказаны бобравские сказки, записанные в Курской губернии;
8. «Трапезная» – площадка гастрономического изобилия, представленная фермерскими хозяйствами Курского региона;
9. «Площадь странствий» – объединённая площадка туристских центров, презентующих возможности современного этнотуризма.
Еще состоится конференция «Музыка в диалоге культур» для специалистов, работающих с детьми и молодежью по теме народной культуры, а также торжественное открытие стелы обратного отсчета до 1000-летия Курска.