Горячая вода вернулась в некоторые дома в центре Курска

Воду дали в 14 многоэтажках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Теплоэнергетики подали горячую воду в 14 домов в центре Курска

В субботу и воскресенье 6 и 7 августа специалисты ПАО «Квадра» устранили еще три повреждения на теплосетях, подано горячее водоснабжение 14 жилым домам, подключенным от ТЭЦ-4.

Сейчас управляющие организации подключают дома к центральной системе горячего водоснабжения, сообщили в мэрии города.

Теплоэнергетики опубликовали список домов, в которые уже подана горячая вода, и отметили: если ваш адрес есть в списке, но горячей воды нет, сроки подключения следует уточнить в УК:

— улица Димитрова, 71, 73,

— улица Семеновская, 21, 23,

— улица Садовая, 23, 25/69, 30, 32,

— улица Радищева, 56, 58, 60/15, 64, 66,

— переулок Гоголя, 6.