Горячая вода вернулась в некоторые дома в центре Курска

Воду дали в 14 многоэтажках
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Теплоэнергетики подали горячую воду в 14 домов в центре Курска
В субботу и воскресенье 6 и 7 августа специалисты ПАО «Квадра» устранили еще три повреждения на теплосетях, подано горячее водоснабжение 14 жилым домам, подключенным от ТЭЦ-4.
Сейчас управляющие организации подключают дома к центральной системе горячего водоснабжения, сообщили в мэрии города.
Теплоэнергетики опубликовали список домов, в которые уже подана горячая вода, и отметили: если ваш адрес есть в списке, но горячей воды нет, сроки подключения следует уточнить в УК:
— улица Димитрова, 71, 73,
— улица Семеновская, 21, 23,
— улица Садовая, 23, 25/69, 30, 32,
— улица Радищева, 56, 58, 60/15, 64, 66,
— переулок Гоголя, 6.