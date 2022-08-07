Курские футболисты отличились в столице Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Москве в матче четвертого тура курский «Авангард» разгромил столичную команду «Сахалинец» - 1:7. На счету Михаила Земскова четыре гола!

В ворота хозяев мячи забивали:

19 минута - Земсков

26 минута - Земсков

45 минута - Земсков

52 минута - Беляев

84 минута - Гершун

90 минута - Сорокин (автогол)

Добавленное время - Земсков.

Поздравляем курян с победой!

Ранее курский «Авангард» в третьем матче сезона одержал победу над южно-сахалинским «Сахалином». Встреча закончилась со счетом 2:0. Дубль сделал также Михаил Земсков.