Курские футболисты отличились в столице
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Москве в матче четвертого тура курский «Авангард» разгромил столичную команду «Сахалинец» - 1:7. На счету Михаила Земскова четыре гола!
В ворота хозяев мячи забивали:
19 минута - Земсков
26 минута - Земсков
45 минута - Земсков
52 минута - Беляев
84 минута - Гершун
90 минута - Сорокин (автогол)
Добавленное время - Земсков.
Поздравляем курян с победой!
Ранее курский «Авангард» в третьем матче сезона одержал победу над южно-сахалинским «Сахалином». Встреча закончилась со счетом 2:0. Дубль сделал также Михаил Земсков.