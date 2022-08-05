В Курске начали прививать от коронавируса назальной вакциной

Курян одними из первых в стране начали прививать назальной вакциной Фото: Архив "КП"

В Курске стартовала вакцинация от коронавируса назальной вакциной. Ее область получила одной из первых в России. 4 августа в областной центр доставили 12 тысяч атомайзеров, в этот день первый компонент вакцины получили 79 человек.

- Омикрон начинает свою активность с носовой полости. Первые симптомы у заболевших — першение в горле, слабость и температура. Именно поэтому использование назальной вакцины наиболее эффективно, в том числе и против омикрона, - объяснил замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий. – В Минздрав мы подали заявку на 200 тысяч доз вакцин с последующим возможным увеличением. Теперь будем ждать следующей партии.

В областной администрации рассказывают, вакцина двухкомпонентная, ее вводят с интервалом в три недели; однократное применение не предусмотрено. Препарат создает иммунную защиту на слизистой оболочке носоглотки, которая служит воротами для инфекции. У тех, кто переболел COVID-19, в носоглотке образуются особые секреторные антитела; они защищают от нового заражения вирусом.

Пройти ревакцинацию без записи можно в Центре здоровья, который открылся на втором этаже «МегаГринна».

Куряне могут сами выбирать, какой вакциной делать прививку - назальной или обычной, проконсультировавшись с терапевтом. Перед вакцинацией врачи по-прежнему проводят опрос, измеряют температуру, давление. Сделать прививку можно также во всех поликлиниках и центральных районных больницах.