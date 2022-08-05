В Курской области нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

ВОП вывезли на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что вблизи деревни 1-я Гусиновка Золотухинского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 5 августа.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном МЧС рассказывают, что обнаружены были два снаряда. Они были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».