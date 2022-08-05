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Общество5 августа 2022 13:36

Капремонт в курской поликлинике № 3 завершат осенью

Уже полностью заменили кровлю, окна и двери
Кристина ГОРБАТЕНКО
В курских поликлиниках продолжается капитальный ремонт

В курских поликлиниках продолжается капитальный ремонт

Фото: Архив "КП"

В областной администрации сообщают о том, что в курских поликлиниках продолжается капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Так, ремонтные работы в поликлинике № 3 планируют завершить этой осенью. В здании уже полностью заменили кровлю, окна и двери. Сейчас выполняют монтаж систем вентиляции, водоснабжения и отопления. В поликлинике также обновят внутреннюю отделку помещений, а для удобства пациентов выполнят перепланировку.

Добавим, поликлиника №3 обслуживает больше 55 тысяч человек. После ремонта сюда поступит новое оборудование: рентген, маммограф и флюорограф. На эти цели направлено чуть более 200 миллионов рублей.