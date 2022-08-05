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Общество5 августа 2022 12:28

В Курской области проверяют водителей такси

Сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушения
Кристина ГОРБАТЕНКО
Водители такси обязаны пройти медицинский осмотр

Водители такси обязаны пройти медицинский осмотр

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области проходит рейд по выявлению нарушений требований, предъявляемых в сфере услуг такси. Проверяют таксистов сотрудники комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области и представители областной Госавтоинспекции.

Так, чтобы не нарушить требования, у всех, кто осуществляет коммерческие перевозки людей и багажа, должно быть специальное разрешение, сообщают в региональном комитете транспорта и дорог. Также машины такси должны иметь на бортах «шашечки», на крыше оранжевый фонарик и быть технически исправными. Перед отправкой в рейс водители обязаны пройти медицинский осмотр.

Важно добавить, использование услуг нелегальных такси небезопасно, так как водители не соблюдают необходимые требования, а пассажиры застрахованы на случай аварии.

Помимо этого, в предстоящие выходные в районах Курской области сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость. Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.