В Курской области наркокурьер приговорен к десяти годам тюрьмы

Курянин находился под арестом Фото: Архив "КП"

В Обоянском районе Курской области при личном досмотре полицейскими у курянина нашли наркотики, расфасованные для продажи, рассказывают в региональном УМВД. Оперативники обнаружили и тайник, откуда мужчина должен был забрать оставшуюся часть веществ и перевести ее в другой регион для распространения.

У мужчины изъяли девять с половиной килограмм наркотиков и уничтожили их в установленном порядке.

На период расследования уголовного дела курянин находился под арестом. В настоящее время вынесено судебное решение о признании его виновным и назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.