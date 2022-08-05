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Происшествия5 августа 2022 11:45

В Курской области наркокурьер приговорен к десяти годам тюрьмы

У мужчины нашли девять с половиной килограмм запрещенных веществ
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курянин находился под арестом

Курянин находился под арестом

Фото: Архив "КП"

В Обоянском районе Курской области при личном досмотре полицейскими у курянина нашли наркотики, расфасованные для продажи, рассказывают в региональном УМВД. Оперативники обнаружили и тайник, откуда мужчина должен был забрать оставшуюся часть веществ и перевести ее в другой регион для распространения.

У мужчины изъяли девять с половиной килограмм наркотиков и уничтожили их в установленном порядке.

На период расследования уголовного дела курянин находился под арестом. В настоящее время вынесено судебное решение о признании его виновным и назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.