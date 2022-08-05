Улица Горького в Курске на один день станет пешеходной

Праздничные мероприятия пройдут в разных точках города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Немного времени остается до празднования 990-летия Курска.

Массовые мероприятия пройдут в Первомайском парке, на Красной площади, на улицах Ленина и Горького, на Театральной площади, в парке «Бородино», на Боевке и в пикник-парке «Новая Боевка», в сквере «Молодежный», парке Железнодорожников, сквере на площади Перекальского, в парке имени Дзержинского и других крупных площадках по всему городу.

Специалисты комитетов ЖКХ, дорожного и городского хозяйства постепенно приводят в порядок тротуары, дороги, наружное освещение и озеленение на локациях, задействованных в праздничных торжествах. Световые консоли, перетяжки, флаги с триколором и логотипом «Курск 990», разноцветные флажки, арт-объекты и многое другое — мы хотим создать у каждого горожанина праздничное настроение. Идет подготовка к размещению оборудования. Уже сейчас ведутся работы по улице Горького, которая 4 сентября временно станет пешеходной.

Управление развития предпринимательства проводит конкурс среди предпринимателей на лучшую концепцию стритфуда в фудтраке. Они могут также разработать меню из традиционных курских блюд. Свои заявки можно направлять до 15 августа на почту business@kurskadmin.ru. Более подробную информацию можно получить по телефону 70-56-33.