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Общество4 августа 2022 15:30

В Курске выявляют вирусы, которые могут быть причиной онкозаболеваний

Исследования проводят в научно-клиническом центре имени Островерхова
Кристина ГОРБАТЕНКО
Ранняя диагностика вируса очень важна для своевременного лечения

Ранняя диагностика вируса очень важна для своевременного лечения

Фото: Архив "КП"

В Курске проводят исследование на определение вируса папилломы человека. Эти работы выполняют в Курском онкологическом научно-клиническом центре имени Г.Е. Островерхова

- Заражение вирусом папилломы человека может послужить причиной целого ряда онкологических заболеваний, поэтому его ранняя диагностика очень важна для своевременного лечения, - говорят в областной администрации.

Тест выполняется методом ПЦР на наличие ДНК вируса. Технологии позволяют тесту срабатывать даже на один обнаруженный экземпляр генома. Существует несколько генотипов этого вируса, и все они могут быть выявлены при исследовании.

Добавим, куряне также могут пройти обследование на выявление возбудителей инфекционных заболеваний в бактериологической лаборатории онкоцентра.