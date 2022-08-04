В Курской области 19-летний водитель насмерть сбил женщину

Личность женщины устанавливается Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным регионального УГИБДД, 3 августа примерно в 21:40 на улице Молодежная села Трубеж Обоянского района, водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21140», сбил женщину-пешехода. Личность женщины устанавливается.

В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте аварии. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Еще одна авария 3 августа произошла в Курске на улице 3-я Щигровская. По предварительным данным, примерно в 21:40 пьяный водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21104», не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП два пассажира 1978 года рождения получили травмы.