В Курске покажут фильм под открытым небом

Мероприятие пройдет на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 августа на Театральной площади в Курске пройдет кинопоказ в рамках проекта «Открытый экран».

В 19:00 состоится концерт оркестра духовых инструментов им. Ильи Кальмана с участием солистов Курской государственной филармонии. Выступление организовано в рамках проекта «Музыка для всех».

В 21:00 Курский кинофонд проведет показ фильма «Маруся фореva!». Это комедийная мелодрама о взрослении, ответственности и семье. В центре повествования история 24-летнего молодого человека, который узнает, что у него есть пятилетняя дочь. Главный герой, не желая расставаться с успешной карьерой и холостяцкими привычками, едва не лишается права воспитывать ребенка. Однако искренняя любовь девочки меняет молодого человека, он находит способ оставить Марусю и стать для нее настоящим папой.

Организаторы предупреждают, что при внезапном ухудшении погодных условий мероприятие может быть отменено.