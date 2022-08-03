В Курске с 4 августа перекроют движение на четырех улицах

Движение будет временно прекращено до 28 августа Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

4 августа в Курске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут проводить дорожные работы. Из-за этого перекроют автомобильное движение на четырех улицах: Карла Либкнехта, Ломоносова, Чехова и Щепкина.

Так, движение будет временно прекращено на следующих участках:

- по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков с 09:00 4 августа до 21:00 6 августа;

- по улице Карла Либкнехта на участке от Большевиков до Суворовской с 09:00 7 августа до 21:00 9 августа;

- по улице Ломоносова на участке от Дзержинского до Большевиков с 09:00 11 августа до 21:00 13 августа;

- по улице Ломоносова на участке от Большевиков до улицы Суворовской с 09:00 14 августа до 21:00 16 августа;

- по улице Чехова на участке от Дзержинского до Большевиков с 09:00 17 августа до 21:00 19 августа;

- по улице Чехова на участке от Большевиков до Суворовской с 09:00 20 августа до 21:00 22 августа;

- по улице Щепкина на участке от Большевиков до. Суворовской с 09:00 23 августа до 21:00 25 августа;

- по улице Щепкина на участке от Дзержинского до Большевиков с 09:00 26 августа до 21:00 28 августа.

Также, как сообщают в городской администрации, с 4 августа приступят к неотложным ремонтным работам и теплоэнергетики. В связи с этим будет перекрыто автомобильное движение на участке дублера улицы Энгельса в районе дома № 171 с 9.00 4 августа до 20.00 19 августа.