Капитальный ремонт в курской школе № 7 закончат 1 ноября

На время ремонтных работ дети будут обучаться в гимназии № 25 Фото: Архив "КП"

В Курске продолжается капитальный ремонт в школе № 7. На время ремонтных работ дети будут обучаться в гимназии № 25, которую также через два года ждет капремонт. В городской администрации сообщают, что объект должны сдать 1 ноября, однако перед рабочими поставлена задача: сделать все возможное, чтобы дети как можно раньше сели за парты.

С руководством школы № 7 и гимназии № 25 встретилась заместитель главы администрации Курска Наталья Пахоменко. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы организации учебного процесса: расписание занятий, порядок питания детей, организацию внеклассных занятий и кружков, создание условий для проведения общешкольных мероприятий и другие.

Чтобы образовательный процесс не пострадал, начальная школа и выпускные классы и седьмой школы, и 25-й гимназии будут учиться в первую смену.