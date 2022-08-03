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Общество3 августа 2022 14:43

Капитальный ремонт в курской школе № 7 закончат 1 ноября

Специалисты делают все возможное, чтобы дети как можно раньше сели за парты
Кристина ГОРБАТЕНКО
На время ремонтных работ дети будут обучаться в гимназии № 25

На время ремонтных работ дети будут обучаться в гимназии № 25

Фото: Архив "КП"

В Курске продолжается капитальный ремонт в школе № 7. На время ремонтных работ дети будут обучаться в гимназии № 25, которую также через два года ждет капремонт. В городской администрации сообщают, что объект должны сдать 1 ноября, однако перед рабочими поставлена задача: сделать все возможное, чтобы дети как можно раньше сели за парты.

С руководством школы № 7 и гимназии № 25 встретилась заместитель главы администрации Курска Наталья Пахоменко. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы организации учебного процесса: расписание занятий, порядок питания детей, организацию внеклассных занятий и кружков, создание условий для проведения общешкольных мероприятий и другие.

Чтобы образовательный процесс не пострадал, начальная школа и выпускные классы и седьмой школы, и 25-й гимназии будут учиться в первую смену.