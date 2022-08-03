Под Курском нашли три артснаряда

Боеприпасы были вывезены на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в селе Калиновка на улице Н.С. Хрущева Хомутовского района найдены ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 3 августа.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, а также сотрудники полиции.

В региональном МЧС сообщают, что найдены были три артснаряда калибром 76 мм. Боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».