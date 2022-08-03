Под Курском в ДТП погибли два человека

Авария произошла в Рыльском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Смертельная авария произошла 2 августа примерно в 14:30 на 99 км автодороги «Курск – Льгов – Рыльск» Рыльского района. По данным регионального УГИБДД, автомобиль «КАМАЗ», под управлением водителя 1977 года рождения, столкнулся с автомобилем «АУДИ А6», за рулем которого был водитель 2001 года рождения.

В результате ДТП водитель и женщина-пассажир 1975 года рождения автомобиля «АУДИ А6» скончались на месте.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 2 августа в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Советском районе примерно в 13:00. По предварительным данным, на 4 км автодороги «Курск - Касторное - село Нижнее Гурово» пьяный водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля получил ранения и был доставлен в больницу.