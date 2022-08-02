На границе Курской области российские военные в настоящий момент выполняют боевые задачи

Боевые задачи 2 августа выполняют военные в Кореневском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Кореневском районе Курской области российские военные в настоящий момент выполняют боевые задачи, сообщили в администрации региона.

Они наносят удары по выявленным огневым точкам противника.

Ранее КП сообщала, что житель села Кульбаки Глушковского района, гвардии старшина Виталий Бардаков погиб в ходе проведения специальной военной операции в Украине.

Виталий Викторович родился в 1980 году в деревне Мужица, отслужил в армии, жил и работал в Глушковском районе. Виталий добровольцем воевал на Донбассе, служил в звании гвардии старшины мотострелкового батальона. Погиб в ходе тяжелого боя 23 июля. Награжден орденом Мужества посмертно.

31 июля он похоронен с воинскими почестями в родном селе.

- У Виталия Викторовича остались сын и дочь. Соболезнуем родным и близким, - добавили в администрации региона.