Курская облбольница стала телемедицинским центром Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 августа в Курской области начала действовать региональная телемедицинская сеть. Для врачей городских и районных больниц теперь доступны телемедицинские консультации с коллегами из областных медучреждений третьего уровня, сообщает администрация региона.

Медики смогут направить документацию пациента по защищенным каналам в один из 13 телемедицинских центров региона на базе областных учреждений здравоохранения. При необходимости консультация может быть проведена в режиме видео-конференц-связи.

Курская областная многопрофильная клиническая больница стала телемедицинским центром. Специалисты консультируют коллег в сложных клинических случаях по 23 профилям.

В период тестирования системы, которое проводилось на реальных случаях, было организовано более ста телемедицинских консультаций. При этом свыше 60% из них провели специалисты Курской областной больницы. В запросах на оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий лидировали направления «Кардиология», «Эндокринология» и «Онкология».