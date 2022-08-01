На станции Поныри под Курском откроют историко-мемориальный комплекс

В здании вокзала оформят зал, посвященный истории станции Фото: Светлана ВОЛКОВА

На станции Поныри в Курской области будет создан историко-мемориальный комплекс. Он откроется к 80-летию победы в Курской битве. В здании вокзала оформят зал, посвященный истории станции Поныри и железнодорожных спецформирований. В экспозиции будут собраны документы и фотографии разных лет, инвентарь и инструменты железнодорожников.

Комплекс откроют к 80-летию победы в Курской битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Существующий зал воинской славы пополнят копии вооружения, знамен и форменного обмундирования различных родов войск, принимавших участие в Курской битве. Также в зале планируется установить мультимедийный модуль «Книга Памяти» со сведениями о погибших в боях возле станции военнослужащих и железнодорожниках, выполнявших свой трудовой долг в военные годы.

В Понырях шли ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вблизи вокзала будет мемориальная композиция «Железнодорожная восстановительная летучка». В нее войдут экспонаты подвижного состава периода Великой Отечественной войны: головная платформа, груженая рельсами и шпалами для ремонта пути, вагон-теплушка, цистерна с водой и паровоз. Дополнит композицию скульптурная группа, воссоздающая сцену ремонта железнодорожного полотна после бомбежки.

Вблизи будет установлен детский игровой городок. Работы по созданию комплекса планируют завершить в 2023 году.