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Здоровье1 августа 2022 7:35

За сутки ковид подтвердился у 43 курян

Три человека находятся на ИВЛ
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе продолжается вакцинация против ковид

В регионе продолжается вакцинация против ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 1 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 120 478 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 43 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 171 человек, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе скончались 2498 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.