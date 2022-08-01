За сутки ковид подтвердился у 43 курян

В регионе продолжается вакцинация против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 1 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 120 478 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 43 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 171 человек, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе скончались 2498 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.