В Курске нашли окаменелый позвонок плезиозавра

Фото Владимира Корой Фото: СОЦСЕТИ

Курские палеонтологи обнаружили на берегу реки Тускарь окаменелый позвонок плезиозавра. Как предполагают ученые, это доказывает обитание этих водных динозавров в Курской области в Меловом периоде.

- Исследуя территорию близ реки Тускарь, в местечке "Быстринка" Курска, что находится в районе улицы Хуторской, я нашел позвонок плезиозавра, - сообщил в соцсетях курский палеонтолог-любитель Владимир Корой.

Как считает Владимир, это первое свидетельство обитания плезиозавров на территории нынешнего Курска в период 113 - 93.9 миллионов лет назад. В этом месте выходят на поверхность древние отложения мергелей и фосфоритов Мелового периода.

- Судя по размерам, данный позвонок принадлежал молодой особи животного, - отмечает Владимир.

Предположительно плезиозавр относится к так называемым короткошейным плезиозаврам семейства Поликотилиды

Геологический слой находки сеноман-альбский ярус, что означает возраст 113 - 93.9 миллионов лет.