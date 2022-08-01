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Наука1 августа 2022 6:13

В Курске нашли окаменелый позвонок плезиозавра

Находку обнаружил любитель-палеонтолог на берегу Тускари
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Фото Владимира Корой

Фото Владимира Корой

Фото: СОЦСЕТИ

Курские палеонтологи обнаружили на берегу реки Тускарь окаменелый позвонок плезиозавра. Как предполагают ученые, это доказывает обитание этих водных динозавров в Курской области в Меловом периоде.

- Исследуя территорию близ реки Тускарь, в местечке "Быстринка" Курска, что находится в районе улицы Хуторской, я нашел позвонок плезиозавра, - сообщил в соцсетях курский палеонтолог-любитель Владимир Корой.

Как считает Владимир, это первое свидетельство обитания плезиозавров на территории нынешнего Курска в период 113 - 93.9 миллионов лет назад. В этом месте выходят на поверхность древние отложения мергелей и фосфоритов Мелового периода.

- Судя по размерам, данный позвонок принадлежал молодой особи животного, - отмечает Владимир.

Предположительно плезиозавр относится к так называемым короткошейным плезиозаврам семейства Поликотилиды

Геологический слой находки сеноман-альбский ярус, что означает возраст 113 - 93.9 миллионов лет.