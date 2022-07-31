В зоопарке под Курском нашли нарушения

Проверку провели из-за жалоб Фото: Светлана ВОЛКОВА

После многочисленных жалоб в середине июля сотрудники станции по борьбе с болезнями животных Железногорского района посетили детский городок «Сказка».

Индивидуальный предприниматель содержит на территории парка разных животных: шиншилл, кроликов, нутрий, красноухую черепаху, енота, коз, медведя, песца, рысь, лань, барсука, осла и пони, а также птиц: фазанов, аистов, павлинов, диких уток и гусей, голубей, кур, цесарок. Ежегодно ветеринарные специалисты проводили плановую вакцинацию обитателей зоопарка против бешенства, сибирской язвы, болезни Ньюкасла.

- Однако в последнее время животных держат в плохих условиях, есть многочисленные нарушения. У предпринимателя нет договора на утилизацию биологических отходов. Кроме того, нет лицензии на осуществление деятельности зоопарка, - сообщает обладминистрация.

Сотрудники управления ветеринарии Курской области сообщили о нарушениях в прокуратуру, территориальное управление Росприроднадзора и управление Россельхознадзора.