Ремонт первого этажа курского аэропорта закончат к началу ноября

В курском аэропорту продолжается капитальный ремонт Фото: Архив "КП"

Внешний вид курского аэропорта значительно преобразился, теперь его фасад украшает новая наружная подсветка. Однако капитальный ремонт продолжается. Сейчас внутри здания специалисты выполняют штукатурные и электромонтажные работы. Они прокладывают сети водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Также завершили кладку шахты лифта.

В областном комитете транспорта и автомобильных дорог сообщают, что работы на первом этаже планируют закончить к началу ноября 2022 года. Таким образом, аэропорт будет готов обслуживать пассажиров в случае возобновления полетов.

Напомним, курский аэропорт закрыт для пассажиров с 24 февраля - с начала специальной военной операции на территории Украины. Вчера, 28 июля, стало известно, что режим временного ограничения полетов продлили до 5 августа 2022 года.