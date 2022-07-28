Курское «Динамо» усилили два новичка

Олеся Сафонова (слева) и Ольга Столяр. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

В первую команду курского «Динамо» поднялись воспитанницы клубной структуры.

Олеся Сафонова в сезоне 2021/22 в составе «Динамо-Фарм» стала чемпионкой Суперлиги 1. В её активе 35 матчей. Средние показатели за игру: 20:20 минут, 7,1 очка, 1,7 передачи, 2,8 подбора

В клуб после годичной аренды возвращается Ольга Столяр. Разыгрывающая отлично проявила себя в Новосибирске. В её активе 31 игра, из них тридцать она начинала в стартовой пятёрке. Средние показатели: 30:59 минуты, 8,9 очка, 4,2 передачи, 1,7 перехвата, 3 подбора.

Тем временем, клуб покинули Ксения Левченко, Анастасия Шувагина и Анастасия Олаири Косу.

Напомним, что в сезоне-2021/22 курянки добились исторической победы в чемпионате России, прервав многолетнюю гегемонию екатеринбургского УГМК.