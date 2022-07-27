В Курской области в гараже сгорела машина

причина пожара устанавливается Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 27 июля в 14:19. В селе Большое Солдатское Большесолдатского района горел гараж.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 14:27, справиться с огнем удалось в 14:31. Возгорание тушили 14 человек и пять единиц техники.

- В результате пожара в гараже размером 3х6 метров и сарае 3х4 метра сгорел автомобиль «ВАЗ 2110» и вещи б/у, - сообщили в региональном МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».