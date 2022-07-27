Курского предпринимателя суд оштрафовал за антибиотики в говядине

Решение вынес арбитражный суд Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во время проверки цеха, где индивидуальный предприниматель хранил замороженную и охлажденную мясную продукцию прокуратура нашла нарушения.

- Взяли образцы проб говядины для проведения лабораторных исследований на предмет содержания в продукции антибиотиков тетрациклиновой группы. По результатам лабораторных исследований в мясной продукции (говядина жилованная блочная замороженная) нашли антибиотики тетрациклиновой группы в концентрации, превышающей допустимую. Это нарушает требования технических регламентов и создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, - прокомментировали ситуацию в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Арбитражный суд Курской области оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей. Снятую с продажи мясную продукцию утилизировали.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.