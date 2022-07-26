В Курской области усилили контроль за отдыхающими на водоемах

Ежедневно патрульные группы проводят рейды по местам массового отдыха у воды Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжается купальный сезон. Как отмечают в региональном МЧС, многие куряне предпочитают отдыхать на «диких» пляжах. Однако именно в таких местах происходят трагедии и тонут люди. Так, с начала купального периода в Курской области уже утонули 12 человек, из них трое – дети. В свою очередь, случаев гибели ни на одном из 50 официальных пляжей в этом году не произошло.

Чтобы уберечь курян от беды, обучить их правилам поведения на воде и мерам по оказанию первой помощи утопающим, ежедневно в рейды по местам массового отдыха у воды выходят патрульные группы. С 1 июня провели уже около 70 рейдов.

Спасатели проводят разъяснительные беседы с отдыхающими на «диких» пляжах, убеждают их, что крайне опасно купаться в таких местах, раздают памятки и листовки с правилами поведения на воде и оказания первой помощи утопающему.

Посещают и официальные пляжи - проверяют наличие буйков, предупреждающих знаков и аншлагов, средств спасения и медицинской помощи.