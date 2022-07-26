Куряне напишут «Диктант Победы»

Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 сентября куряне смогут присоединиться к международной акции «Диктант Победы», которая состоится в день окончания Второй мировой войны. Написать тест можно будет как онлайн, так и очно. Участникам традиционно предстоит ответить на 25 вопросов. Как рассказали в комитете образования Курска, площадки для написания диктанта будут организованы в 58 общеобразовательных организациях города.

Проверить свои знания о событиях и героях Великой Отечественной войны и подготовиться к международной акции «Диктант Победы» можно на сайте диктантпобеды.рф , где запущена серия подготовительных тестов.

Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом количество участников акции неуклонно растет: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 150 тысяч человек, то в 2021 году — уже полтора миллиона.