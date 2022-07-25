В Курске на восьми стройплощадках нашли нарушения

Застройщики должны устранить выявленные недостатки в ближайшее время Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают мониторинг строительных площадок. Так, на минувшей неделе проверили девять объектов, на восьми из них выявили нарушения.

- Застройщики, чьи площадки расположены на улицах 3-й Агрегатной, Театральной, Пучковке, 53-а, Фестивальной, Соловьиной, 51, а также на проспектах Кулакова, 2-а и Дружбы, 114/15, должны будут устранить выявленные недостатки в ближайшее время, - сообщают в городской администрации.

Городские строительные площадки на предмет соблюдения требований по их содержанию, установленных Правилами благоустройства, проверяют регулярно. Также выявляют заброшенные стройки и те разрешения на строительство, которые прекратили свое действие.