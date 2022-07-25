Курян приглашают в парки на развлекательные программы

28 июля состоятся мастер-классы
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На этой неделе Центр народного творчества «Русь» приглашает посетить мероприятия в рамках общегородского творческого проекта «Курск — 2022. Лето в городе»:
26 июля в 16:00 — парк имени Константина Рокоссовского. Цикл мероприятий для детей «Летняя смена».
Участников ждут веселые и подвижные игры, познавательные викторины и хорошее настроение!
28 июля в 16:00 — парк имени Константина Рокоссовского. Проект «Русь мастеровая».
Состоятся мастер-классы по прорезной резьбе (проведет Владимир Плугатарев), войлоковалянию (проведет Светлана Березина), изготовлению деревянной игрушки (проведет Дмитрий Непанов).
30 июля в 17:00 — парк Героев Гражданской войны. Танцевальный вечер «Мелодии лета».
Гостей ждут танцевальные хиты современности и прошлых лет, а также любимые песни в исполнении Александра Калугина.
Все мероприятия бесплатные и состоятся при условии отсутствия дождя. Для оперативной связи звоните 37-06-56.