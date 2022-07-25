Курян приглашают в парки на развлекательные программы

28 июля состоятся мастер-классы Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этой неделе Центр народного творчества «Русь» приглашает посетить мероприятия в рамках общегородского творческого проекта «Курск — 2022. Лето в городе»:

26 июля в 16:00 — парк имени Константина Рокоссовского. Цикл мероприятий для детей «Летняя смена».

Участников ждут веселые и подвижные игры, познавательные викторины и хорошее настроение!

28 июля в 16:00 — парк имени Константина Рокоссовского. Проект «Русь мастеровая».

Состоятся мастер-классы по прорезной резьбе (проведет Владимир Плугатарев), войлоковалянию (проведет Светлана Березина), изготовлению деревянной игрушки (проведет Дмитрий Непанов).

30 июля в 17:00 — парк Героев Гражданской войны. Танцевальный вечер «Мелодии лета».

Гостей ждут танцевальные хиты современности и прошлых лет, а также любимые песни в исполнении Александра Калугина.

Все мероприятия бесплатные и состоятся при условии отсутствия дождя. Для оперативной связи звоните 37-06-56.