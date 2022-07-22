Капитальный ремонт курской школы № 7 закончат до 1 ноября 2022 года

Обновлен задний фасад здания и заменена электропроводка Фото: Архив "КП"

В Курске продолжается капитальный ремонт школы № 7. Это первое образовательное учреждение в регионе, которое участвует в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

- Программа подразумевает масштабное развитие школы, в том числе — закупку оборудования и повышение квалификации учителей. Все это создаст комфортную и современную образовательную среду, — пояснила заместитель главы администрации Наталья Пархоменко.

В городской администрации сообщают, что на данный момент выполнена половина намеченных работ: обновлен задний фасад здания, заменена электропроводка, осуществляется внутренняя отделка.

Началась чистовая отделка верхних этажей, проделано 70% сантехнических работ. Капитальный ремонт планируют завершить до 1 ноября 2022 года.