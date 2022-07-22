Причину аварии выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 02:27 22 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Суджа-Дьяконово, 22-й километр Большесолдатского района.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №22 Большесолдатского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В ДТП пострадали пять человек - водитель и пассажиры - молодые люди в возрасте 18, 19 и 21 года.

Выяснилось, что водитель автомобиля «Nissan Classic» не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Спасатели деблокировали четырех человек.

Привлекалась группировка сил и средств в составе девяти человек, три единицы техники.

Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.