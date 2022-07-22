Под Курском аист гуляет по городу

К зиме аист, возможно, переберется "домой" - в местный Парк птиц Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аист, который постоянно живет в курчатовском городском Парке птиц, с недавнего времени свободно гуляет по городу атомщиков. Особенно полюбилась ему территории парка культуры и отдыха «Теплый берег», рассказывают очевидцы.

Здесь он чувствует себя особенно комфортно: вроде бы свободен, но и "дом", то есть Парк птиц, рядом, всегда можно прийти и отобедать со своими собратьями. По словам орнитолога Владимира Загорулько, аист здоровый и крепкий, вполне может жить на свободе!

Конечно, свободолюбивая птица, вероятнее всего, к зиме вновь переберется в Парк птиц. А пока он радует своим присутствием и детей, и взрослых. Аист осмелел и уже подпускает к себе совсем близко некоторых посетителей «Теплого берега».