Пенсионер из Курска смог вычислить телефонных мошенников

Мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

80-летнему курянину позвонили неизвестные и сообщили, что таблетки, которые он покупал ранее, признаны некачественными и теперь всем клиентам полагается денежная компенсация. Никаких заявлений подавать не нужно было и деньги просто должны были прийти на счет, рассказывают в региональном УМВД.

Чтобы получить обещанные 300 тысяч рублей пенсионеру нужно было уплатить страховой взнос. Ему предложили перевести необходимую сумму на карту физического лица. Так мужчина отправил мошенникам 17 тысяч 661 рубль.

После этого мошенники заявили, что поступление денег задерживается по техническим причинам, а чтобы они все же пришли, нужно открыть другой счет и перевести туда еще денег. Пенсионер ответил, что больше сбережений у него нет, и тогда ему предложили одолжить нужную сумму в банке. После этого мужчина стал догадываться, что имеет дело с мошенниками и прекратил с ними общение.

Пенсионер обратился в полицию. Мошенников ищут, им грозит до пяти лет тюрьмы.