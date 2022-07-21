Курянин пытался ограбить магазин

Ранее курянин участвовал в незаконном обороте наркотиков Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в УМВД России по Курской области, 40-летний курянин пытался вынести товар, за который не заплатил, из торгового зала. Это заметила охрана и окликнула его. Мужчина попытался убежать, однако сделать это ему не удалось. Охранники среагировали быстро и задержали вора.

В итоге похищенные товары на сумму более трех тысяч рублей успешно вернули на витрину, а о произошедшем сообщили полицейским.

Сообщается, что мужчина ранее уже был судим и не один раз. Курянин совершал кражи и участвовал в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в Сеймский отдел полиции и допросили. Курянину грозит лишение свободы на срок до четырех лет.