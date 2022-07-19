Курянин дважды за неделю стал жертвой мошенников

Возбуждены уголовные дела, ведется следствие Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, курянину 1966 года рождения позвонил неизвестный и представился работником банка. Он сообщил, что со счета мужчины кто-то пытается похитить деньги. Чтобы узнать, кто это делает, необходимо перевести деньги на, так называемый, "безопасный счет". Тогда курянин отправил мошенникам 323 тысячи рублей.

Собеседник обещал деньги вернуть через несколько дней, когда будут пойманы преступники, но этого не произошло. Мужчина обратился в полицию, началось расследование.

Однако на этом история не закончилась, через несколько дней пенсионеру снова позвонили. Напомнили о произошедшем и предложили помощь. В этот раз неизвестные представились работниками банка и полиции. Личных денег у мужчины уже не было, поэтому он обратился в банк и получил кредит в сумме 330 тысяч рублей на ремонт квартиры и тут же перевел эти деньги на указанные счета.

Осознав, что снова попался на уловки мошенников, мужчина обратился в полицию. В итоге всего за одну неделю пенсионер потерял 650 тысяч рублей и обрел кредитные обязательства.

Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.