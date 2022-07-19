Курские школьники разрабатывают первый самоочищающийся фильтр

Ребята планируют создать прототип изделия с использованием нового материала Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в комитете образования Курска, в образовательном центре «Сириус» создают самоочищающийся фильтр для защиты органов дыхания от микробов и пыли. Среди разработчиков — обучающийся курской школы № 7 имени А. С. Пушкина Артем Гудок.

Ребята планируют создать прототип изделия с использованием нового материала — лицевую маску со сменными многоразовыми фильтрующими вкладышами. Участники программы уже разработали многоэтапный технологический процесс создания готового фильтра. Кроме того, ребята самостоятельно создают систему для тестирования стерилизующих свойств фильтров.

В завершение научно-технологической программы на финальной защите команда представит образец самоочищающегося фильтра, результаты его тестирования, а также технологию массового производства материала.