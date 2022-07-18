В Курске судят бывшего директора школы

Дело передали в Промышленный суд Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

В производстве Промышленного районного суда Курска находится уголовное дело против бывшего директора средней общеобразовательной школы Курска. Женщину обвиняют в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями - ч. 1 ст. 285 УК РФ.

- По версии следствия обвиняемая, используя свои служебные полномочия директора вопреки интересам службы для личного обогащения, выдвинула незаконное требование педагогам школы о передаче ей части выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок, премий) под предлогом оказания материальной помощи школе. На самом деле деньги учителей она забирала себе, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. - С июля 2015-го по декабрь 2021 года экс-директор получила от преподавателей географии, технологии и ОБЖ 465 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Назначено судебное заседание.