В Курской области от ковид умер 83-летний мужчина

В регионе продолжается вакцинация против коронавируса Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 17 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 119 882 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 29 - за прошедшие сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 151 человек, на ИВЛ – пять (четыре – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начал апандемии в регионе от ковид скончались 2494 человека. В том числе за последние сутки - мужчина 83 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.