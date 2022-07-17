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Здоровье17 июля 2022 7:50

В Курской области от ковид умер 83-летний мужчина

За сутки зарегистрировано 29 новых заражений
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе продолжается вакцинация против коронавируса

В регионе продолжается вакцинация против коронавируса

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 17 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 119 882 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 29 - за прошедшие сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 151 человек, на ИВЛ – пять (четыре – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начал апандемии в регионе от ковид скончались 2494 человека. В том числе за последние сутки - мужчина 83 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.