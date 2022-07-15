На границе Курской области обнаружены факты минирования

Местных жителей просят быть осторожнее Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 15 июля, в пресс-службе администрации районного центра Суджа появилась информация о фактах минирования.

- По информации Пограничного управления ФСБ России по Курской области, на российско-украинском участке государственной границы выявляются факты минирования противником участков местности на территории Российской Федерации, в том числе и дистанционным способом, - сообщили в администрации.

Напомним, Пограничное управление ФСБ России по Курской области с 1 апреля временно ограничило движение лиц и транспортных средств на приграничных районах Курской области.

Местных жителей и работников предприятий, которые находятся в пятикилометровой полосе местности от государственной границы, просят быть осторожнее.