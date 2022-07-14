Под Курском нашли гранату

Взрывоопасный предмет обнаружили в деревне Верхнее Гуторово Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что найден боеприпас времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 июля. ВОП обнаружили в Курском районе в деревне Верхнее Гуторово на улице Центральной.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что была найдена граната Ф-1. Боеприпас был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».