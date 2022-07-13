В Курской области неизвестный мотоциклист сбил велосипедистку

Водитель скрылся с места аварии Фото: Архив "КП"

Авария произошла 12 июля примерно в 22:15 вблизи дома №8 на улице Центральная поселка Марьино Рыльского района. По данным регионального УГИБДД, неустановленный водитель на неустановленном мотоцикле сбил женщину-велосипедиста 1974 года рождения.

В результате ДТП женщина-велосипедист получила травмы. Водитель с места аварии скрылся.

Свидетелей и очевидцев этого происшествия, а также тех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 02, 102 или 8(47152) 2-12-02. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Буден дана правовая оценка действиям участников происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что водители не должны покидать место ДТП, это серьезное нарушение правил дорожного движения, за которое предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав сроком от года до полутора лет, либо административный арест сроком до 15 суток. Конкретное решение принимает суд.