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Общество13 июля 2022 8:21

13 июля куряне смогут наблюдать Суперлуние

При хорошей погоде можно будет увидеть Сатурн и Юпитер
Кристина ГОРБАТЕНКО
Полная Луна появится над горизонтом после 21:00 и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом

Полная Луна появится над горизонтом после 21:00 и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 13 июля, жители Курской области смогут увидеть самое большое Суперлуние 2022 года. В Курском планетарии рассказывают, Луна каждые 27,3 дней приближается к Земле на минимальное расстояние, только не всегда этот момент совпадает с полнолунием, поэтому совмещение этих двух событий называют Суперлунием. Луна в этот момент выглядит на земном небосклоне примерно на 14% больше и на 30% ярче.

Полная Луна появится над горизонтом после 21:00 и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. При ясной погоде, восточнее можно увидеть две планеты, которые сопровождают Суперлуние: Сатурн и еще немного левее (восточнее) яркий Юпитер.

Добавим, эффект Суперлуния усилится еще тем фактом, что в летние месяцы Луна в полнолуния сияет низко на небе и кажется еще больше.