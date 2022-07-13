В Курской области растет число заболевших COVID-19 за сутки

Куряне могут пройти вакцинацию от коронавируса Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 13 июля, в Курской области коронавирусом заразились еще 36 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 119 750 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 163 пациента, на ИВЛ – 6 (5 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2492 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Напомним, еще в мае 2022 года губернатор Роман Старовойт заявил, что в Курской области снимают все коронавирусные ограничения.

В учебных заведениях теперь можно проводить массовые спортивные и культурные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности, а родителям разрешается посещать их, включая выпускные в детских садах и школах.

- Специалисты не исключают новой волны коронавируса осенью, важно поддерживать коллективный иммунитет: вакцинируйтесь и не забывайте о ревакцинации, - добавил глава региона.